أول تعليق.. ماذا قال "أردوغان" عن زيارته إلى السعودية؟

متابعًا: "أنا على ثقة بأننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي. وزيارتنا هذه التي تأتي في أيام رمضان الفضيل المليء بالرحمة والمغفرة والعطف ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة".

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة، الرئيس التركي الذي يجري زيارة رسمية إلى السعودية، وقد أقام خادم الحرمين مأدبة عشاء رسمية تكريمًا للرئيس التركي.