أول جمعية مهنية للأزياء بالمملكة تدرس التحديات وتبدأ تكوين قاعدة معلومات متكاملة

وتُعد الجمعية واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16 جمعية مهنية في 13 قطاعًا ثقافيًّا.