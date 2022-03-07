أول جمعية مهنية للأزياء بالمملكة تدرس التحديات وتبدأ تكوين قاعدة معلومات متكاملة

شرعت أول جمعية مهنية سعودية للأزياء بالتحضير لإطلاق عدد من خططها، والتي تشمل تحالفات محلية ضمن أعضاء الجمعية العمومية وأيضًا من خارجها، وبمخاطبة القطاعات الرسمية؛ مثل وزارة التجارة ووزارة الثقافة، ضمن استراتيجية تستهدف الارتقاء باستثمارات وطنية كبيرة على مدار العام.
وعقدت الجمعية اجتماعها الثاني في مدينة جدة، برئاسة لؤي نسيم، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة؛ وهم: رنا الزمعي نائبة الرئيس، ورجاء مؤمنة، وعمر السقاف، وتمارا أبو خضراء، وهلا الشريف، ومنيرة آل شيخ.
وتعمل الجمعية خلال الشهر الحالي على تشكيل اللجان المنبثقة؛ بهدف دراسة كل مجال وتحدياته، واستعراض عدد من الأفكار الطموحة التي تهم القطاع، ووضع خطة سنوية لتطوير القطاع تبدأ بتكوين قاعدة معلومات متكاملة لعالم الأزياء على المستوى المحلي والعالمي.
وكشف رئيس الجمعية لؤي نسيم عن تنظيم ملتقى سعودي سنوي يجمع العاملين والمستثمرين في مجال الأزياء، وإطلاق حملات توعوية مكثفة للتعريف بدور الجمعية، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجمعية والقطاع الخاص؛ لتحقيق الربحية والاستدامة.
وتوقّع أن يكون العاملون في مهن الأزياء على مستوى المملكة يتجاوز آلاف المهنيين في مختلف المجالات، مما يدعم قدرة القطاع على توفير آلاف الفرص الاستثمارية والوظيفية، والمشاركة الفاعلة في زيادة الدخل الوطني عبر اقتصاد حيوي وفعال.
وثمّن "نسيم" موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تأسيس الجمعية المتخصصة في مجال صناعة الأزياء والأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وشكر وزارة الثقافة؛ لدعمها اللامحدود لهذا القطاع؛ ليسهم في تطوره نحو الاحترافية.
ودعا العاملين والمستثمرين في قطاع الأزياء للتعاون المشترك والبناء مع الجمعية بما يسهم في تحقيق التكامل والنمو الاقتصادي وتنمية هذا القطاع الحيوي والمهم وتطويره ليواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، ليكون رافدًا من روافد التنمية الوطنية الاقتصادية الشاملة وتنمية الناتج الإجمالي المحلي في تحقيق مستهدفات المملكة 2030.
وطالب "نسيم" أعضاء الجمعية بالعمل بكل همة وشغف لتحقيق طموحات المجتمع الذي ينتظر الكثير من أول جمعية سعودية مهنية للأزياء.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وافق على تأسيس أول جمعية مهنية للأزياء في يناير الماضي، وتَشكّل مجلس إدارتها برئاسة لؤي نسيم، وعضوية رنا الزمعي نائبةً للرئيس، وتمارا أبو خضراء مشرفةً ماليةً، وعمر السقاف، وهلا الشريف، ومنيرة آل الشيخ، ورجاء مؤمنة.
وتُعد الجمعية واحدة من الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والتي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16 جمعية مهنية في 13 قطاعًا ثقافيًّا.