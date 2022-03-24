أول حاضنة للمتاجر المتنقلة بالمملكة.. بدء استقبال طلبات التسجيل بأبها

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة أنشأت أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة على مستوى المملكة في حديقة المشهد بمدينة أبها، والتي خصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، داعياً جميع الراغبين من الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بالمبادرة والتسجيل عبر منصة بلدي على الرابط التالي: https://balady.gov.sa//Services/?id=354.