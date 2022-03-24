أول حاضنة للمتاجر المتنقلة بالمملكة.. بدء استقبال طلبات التسجيل بأبها

بدأت أمانة منطقة عسير باستقبال طلبات الراغبين من الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بمدينة أبها، عبر منصة بلدي.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة أنشأت أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة على مستوى المملكة في حديقة المشهد بمدينة أبها، والتي خصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، داعياً جميع الراغبين من الاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بالمبادرة والتسجيل عبر منصة بلدي على الرابط التالي: https://balady.gov.sa//Services/?id=354.
وتهدف المبادرة إلى خدمة الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات ليتمكن المستفيدين من عرض منتجاتهم بكل يسر وسهولة.