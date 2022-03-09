أول رئيسة بلدية بمكة لـ"سبق": أطمح لتعزيز مكاني كمواطنة لخدمة وطني

أعربت أول رئيسة بلدية بمكة المكرمة العنود بنت منسي البقمي، عن خالص شكرها وتقديرها لأمين العاصمة المقدسة صالح التركي، على الثقة، مؤكدةً أنها ستكون حافزًا لها لتحقيق النجاح وتعزيز مكانها كمواطنة سعودية تطمح في خدمة وطنها.
وقالت "العنود" في تصريح لـ"سبق": "أشكر لكم هذه التهنئة وإتاحة الفرصة لنا في صحيفة "سبق"، التي من خلالها أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لأمين العاصمة المقدسة صالح بن علي التركي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، على هذه الثقة التي سوف تكون دافعًا للاستمرار في العمل الدؤوب لتقديم أرقى الخدمات البلدية لقاطني مكة المكرمة وزوارها".
وأضافت: "كوني أول سيدة تتولى هذا المنصب في مكة المكرمة، فهو حافز لتحقيق النجاح في تعزيز مكاني كمواطنة سعودية تطمح في خدمة وطنها، كما أنه يأتي امتدادًا لتوجه حكومتنا الرشيدة التي عززت مكانة المرأة السعودية في التنمية عن طريق تطوير واستثمار طاقاتها، وحرصت على تمكينها لتولي مناصب قيادية في المملكة العربية السعودية".
وكان أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح التركي، أصدر اليوم، قرارًا يقضي بتكليف العنود بنت منسي البقمي رئيسة لبلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، لتصبح أول سيدة تتولى زمام بلدية في مكة.
وشغلت "العنود" مدير عام الرقابة النسائية بوكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى الإشراف على الأقسام النسائية بالبلديات الفرعية في الإدارة العامة لشؤون البلديات، وهي تحمل درجة الماجستير.