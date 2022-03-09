أول رئيسة بلدية بمكة لـ"سبق": أطمح لتعزيز مكاني كمواطنة لخدمة وطني

وقالت "العنود" في تصريح لـ"سبق": "أشكر لكم هذه التهنئة وإتاحة الفرصة لنا في صحيفة "سبق"، التي من خلالها أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لأمين العاصمة المقدسة صالح بن علي التركي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، على هذه الثقة التي سوف تكون دافعًا للاستمرار في العمل الدؤوب لتقديم أرقى الخدمات البلدية لقاطني مكة المكرمة وزوارها".