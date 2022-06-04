أول رحلة حج تصل للمدينة المنوّرة.. قادمة من إندونيسيا على متنها 358 حاجاً وحاجة

وصلت اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ، قادمة من جمهورية إندونيسيا، على متنها 358 حاجاً وحاجة.