أول سفيرة ومناصب رفيعة.. "المرأة السعودية".. تمكين وشراكة وكفاءة

واتخذت المملكة إجراءات عديدة لتمكين المرأة السعودية من تبوؤ مناصب قيادية في الدولة؛ حيث صدر الأمر الملكي الكريم بتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء عام 1434هـ، إضافة إلى ذلك انتخابها في مجالس إدارة البلديات وتعيين عدة سيدات في مناصب قيادية بالقطاع الحكومي والخاص، إلى جانب التعيينات الأخرى؛ من ضمنهن ثريا عبيد التي تولت منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الإسكان، وتحقيقًا لتمكين المرأة في مختلف المجالات أتاحت وزارة التعليم فرصة حقها الكامل لتحقيق مستهدفاتها في التمكين والمشاركة من أجل دعم التنمية الوطنية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، كما زادت الوزارة نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات التعليمية والمستويات الوظيفية.