أول شيف يعمل بالزي الوطني لـ"سبق": تعرضت لصعوبات وانتقادات وتجاوزتها بالصبر والأمل

كشف الشاب السعودي "إبراهيم بشاشة"، وهو أول شيف يعمل بالزي السعودي في مطعم، عن تعرضه لانتقادات لارتدائه الشماغ والثوب السعودي أثناء عمله في الطبخ والطهي والخبز بأحد المطاعم التي كان يعمل بها من الصباح إلى الليل طوال سنتين.
وأشار بأن إصراره ومثابرته هو ما ساعده وأوصله إلى تحقيق أهدافه ومنها ظهوره الإعلامي ومشاركاته في تقديم برامج تلفزيونية عن الطبخ، ومنها برنامج سيعرض في رمضان على القناة السعودية.
وأوضح "بشاشة" لـ"سبق" أن "برنامج "كشنة وكشتة" الذي يشارك في تقديمه ويعرض في شهر رمضان المبارك سيكون خفيفًا ولطيفًا وممتعًا لكونه سيتحدث عن كشتة المكان الذي سوف نسجل ونصور فيه، وكذلك الطبق الذي سوف نقدمه في هذا المكان"، معربًا عن أمله بأن يحظى البرنامج بمتابعة المشاهدين والتفاعل معه بآرائهم، سيما أن البرنامج يحرص على إبراز المناطق والأماكن السياحية والكشتات الجميلة والمتميزة في منطقة الرياض.
وعن بدايته في هذا المجال أوضح الشيف "بشاشة" لـ"سبق"، أن بدايته كانت صعبة كأي عمل أو قصة نجاح، لكن بفضل الإصرار والمثابرة والأمل في تحقيق الإنجاز والنجاح تغلبت على تلك الصعوبات والتحديات، مضيفًا: "لم أكن أتوقع أن أقف على خشبة مسرح الحفل وأتكلم عن برنامج خاص بي ومن سار على الدرب وصل".
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون أطلقت الأربعاء في مقرها بالرياض أكبر دورة برامجية في تاريخها خلال شهر رمضان المبارك، ضمت أكثر من 28 عملًا متنوعًا على جميع قنواتها ومنصاتها المختلفة، وفي هذا الصدد عبر مقدم الحفل الإعلامي والمذيع في القناة الإخبارية عبدالإله العسكر لـ"سبق" عن أمنياته وجميع العاملين في الهيئة بأن يستمتع المشاهدون الكرام بكل ما صنع من أجلهم من برامج ومسلسلات ستعرض خلال الشهر الفضيل.
وتأتي هذه الباقة البرامجية الجديدة استمرارًا لما حققه التلفزيون السعودي من نجاحات في العامين الماضيين، وحرصًا على تقديم محتوى نوعي منافس ويناسب جميع الفئات، ويلبي كل الأذواق، ويراعي روحانية الشهر الفضيل وخصوصية المجتمع السعودي.
يذكر أن "إبراهيم بشاشة" هو أول شيف سعودي يعمل بالزي السعودي على مستوى المملكة، ويتمتع بالعديد من المواهب والقدرات، فهو مصمم هدايا، وبدايته المهنية كانت في بيع الورود وتنسيق الزهور، وظهرت موهبته في الطبخ وعمره 10 سنوات، وهو فنان تشكيلي ومنشد ويحمل دبلوم تقنية حاسب آلي، ودرجة البكالوريوس في قسم صعوبات التعلم.