أول شيف يعمل بالزي الوطني لـ"سبق": تعرضت لصعوبات وانتقادات وتجاوزتها بالصبر والأمل

وأوضح "بشاشة" لـ"سبق" أن "برنامج "كشنة وكشتة" الذي يشارك في تقديمه ويعرض في شهر رمضان المبارك سيكون خفيفًا ولطيفًا وممتعًا لكونه سيتحدث عن كشتة المكان الذي سوف نسجل ونصور فيه، وكذلك الطبق الذي سوف نقدمه في هذا المكان"، معربًا عن أمله بأن يحظى البرنامج بمتابعة المشاهدين والتفاعل معه بآرائهم، سيما أن البرنامج يحرص على إبراز المناطق والأماكن السياحية والكشتات الجميلة والمتميزة في منطقة الرياض.