أول طبيبة سعودية تتخصص في الطب "الجينومي" النادر.. تحكي قصتها: سافرت بعمر الـ13 وحققت طموحي

وأوضحت الطبيبة "الفردوس" لقناة SBC السعودية، عبر برنامجها استوديو SBC، أنه حسب المعلومات الطبية فإن الطب الجينومي يساعد في الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأجنَّة، وإمكانية علاجها، كفقر الدم المنجلي والتلاسيميا، والأمراض الاستقلابية، إضافة للأمراض الناتجة من طفرات وراثية، وأيضًا السرطانات وأمراض القلب، وقياس احتمالية حدوثها، وعلاج أمراض المناعة، وخصوصًا عند الأطفال، وذلك بتزويد الخلايا الجذعية بجين معيَّن، ثم إعادة زرعها، والكشف عن أسباب تأخُّر أو غياب الحمل، وأسباب الإجهاضات المتكررة؛ لأن سبب الإجهاضات غالبًا ما يكون خللاً في الجينات، وكذلك إمكانية ولادة أطفال سليمين حتى لو كان الأبوان يحملان أمراضًا وراثية.