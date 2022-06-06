أول من قاسها العرب.. "الزعاق": خطوط وهمية تعرفنا بالأرض وحرارتها

وأكمل: "فوائد دوائر العرض تتمثل في معرفة المواقع الحرارية الأرضية وتحديد المواقع الجغرافية على سطح الأرض؛ بما يسمى "نظام الإحداثيات"؛ لافتًا إلى أن فكرة الإحداثيات نبعت من تخيل الإغريق للكرة الأرضية قبل 2000 عام، وأول من ترجمها على الواقع هم الرومان وأول من قاس مسافاتها هم العرب عن طريق ارتفاع النجم القطبي".