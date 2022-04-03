أول يوم دراسي في رمضان.. انتظام أكثر من 31 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم المجمعة"

أما المساعد للشؤون التعليمية (بنات) نورة بنت حمد الركبان فقالت حول انطلاقة اليوم الأول للدراسة في شهر رمضان المبارك: لقد بيَّن اليوم الأول أن المدارس بمحافظة المجمعة سارت -ولله الحمد- بجدية ويسر، وهمة ونشاط، وسط انتظام في الحضور في جميع المراحل التعليمية.