أول يوم دراسي في رمضان.. انتظام أكثر من 31 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم المجمعة"

بدأت الدراسة في مدارس المجمعة في أول يوم دراسي من شهر رمضان المبارك بانتظام 31235 طالبًا وطالبة في مقاعد الدراسة، وذلك في حضور مميز، يعكس الاهتمام بالتعليم، والمتابعة المباشرة للعملية التعليمية.
وقال يوسف بن عبداللطيف الملحم، مدير تعليم المجمعة: من خلال متابعة تقارير سير العملية التعليمية بالمدارس تبيَّن أنها بدأت بانتظام جميع الطلاب والطالبات؛ ما يؤكد حرص الهيئة التعليمية على العمل الجاد من أول يوم دراسي في شهر رمضان المبارك.
وأضاف: بمناسبة الشهر الفضيل أرفع التهنئة للقيادة الحكيمة، وأدعو الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأقدم شكري وامتناني لما يقدمون من عناية واهتمام بالتعليم، ولوزارة التعليم نظير الدعم والمساندة فيما يخدم العملية التعليمية والتربوية لأجيال المستقبل.
من جانبه، أشاد المساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة بحضور الطلبة في اليوم الأول للدراسة في شهر رمضان المبارك؛ إذ شهدت مدارس المحافظة حضور طلابنا وطالباتنا، وانتظامهم، مواصلين سير عمليتهم التعليمية.
أما المساعد للشؤون التعليمية (بنات) نورة بنت حمد الركبان فقالت حول انطلاقة اليوم الأول للدراسة في شهر رمضان المبارك: لقد بيَّن اليوم الأول أن المدارس بمحافظة المجمعة سارت -ولله الحمد- بجدية ويسر، وهمة ونشاط، وسط انتظام في الحضور في جميع المراحل التعليمية.