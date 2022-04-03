أول يوم دراسي في رمضان بالشرقية: صبر وانتظام وجد وصيام

وأضاف الباحص، إن جميع الطلاب والطالبات تسلموا مواعيد الدراسة والجدول اليومي لضمان انتظام سير العملية التعليمة سواءً في رمضان الكريم أو غيره من الشهور، لافتاً إلى أن إدارة التعليم وضعت في حسبانها أن كافة الطلاب والطالبات لم يدرسوا حضورياً في مدارسهم خلال عدة سنوات ماضية وأن الجيل الحالي لم يكن له تجربة في هذا المسار.