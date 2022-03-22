5 أيام بلا "مطرية" معتبرة.. "المسند": استقرار جوي وهنا غبار ورياح

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، استقراراً جوياً عاماً عدا نشاطٍ في الرياح السطحية الغربية يؤثر في أجزاءٍ من: تبوك والمدينة وحائل؛ قد يثير بعض الغبار.