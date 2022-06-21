أيتام "إخاء" يزورون "سيتي ووك" بموسم جدة ويستمتعون بفعالياتها الترفيهية

وتضمّن برنامج الزيارة جولة تعريفية وترفيهية في منطقة "السيتي ووك"، وزيارة معرض الفنون المتنقل، حيث اطلع منسوبو "إخاء" على المواهب السعودية في عالم الفن، كما زار الوفد قرية الأنيمي، وشاهد ما تضمّه من فعاليات، والتقطت صوراً تذكارية لهم مع أبطال الأنيمي، كما شملت الزيارة منطقة السلايم شاهدوا خلالها العروض التفاعلية وتجربة السلايم، وعروض جدار العجائب.