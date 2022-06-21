أيتام "إخاء" يزورون "سيتي ووك" بموسم جدة ويستمتعون بفعالياتها الترفيهية

استضاف موسم جدة أبناء المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، في إطار المسؤولية الاجتماعية للموسم وشراكته مع القطاعات الاجتماعية الخيرية، وسعيه لإشراك كل فئات المجتمع في فعالياته وبرامجه.
وتضمّن برنامج الزيارة جولة تعريفية وترفيهية في منطقة "السيتي ووك"، وزيارة معرض الفنون المتنقل، حيث اطلع منسوبو "إخاء" على المواهب السعودية في عالم الفن، كما زار الوفد قرية الأنيمي، وشاهد ما تضمّه من فعاليات، والتقطت صوراً تذكارية لهم مع أبطال الأنيمي، كما شملت الزيارة منطقة السلايم شاهدوا خلالها العروض التفاعلية وتجربة السلايم، وعروض جدار العجائب.
وعبّر منسوبو "إخاء" عن سعادتهم بالجولة وشكرهم لموسم جدة على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة في هذه المبادرة التي تأتي ضمن سلسة الزيارات التي تشهدها مناطق الموسم من الجمعيات الخيرية والجهات الأخرى.