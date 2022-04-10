"أيتام جدة" توزع أكثر من 685 سلة غذائية للأيتام وأسرهم لتخفيف أعباء رمضان

وزعت جمعية رعاية الأيتام بجدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أكثر من 685 سلة غذائية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم مع قدوم رمضان المبارك، بمشاركة مجموعة من المتطوعين الذين أسهموا في إيصال المعونات إلى منازل المستفيدين.
من جانب آخر، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد بن عبد الرحيم ناقرو، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية في انطلاق مبادراتها في شهر رمضان المبارك، تأتي ضمن حملة الكفالة الرمضانية التي تنفذها خلال الشهر الفضيل بالشراكة مع "بنك البلاد" و"بدجت العطاء" و"بندة" لتحقيق المسؤولية المجتمعية وتلبية احتياجات الأسر في الشهر الكريم.
وأضاف "ناقرو" أن المبادرات مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية، والمنزلية، والتعليمية، داعيًا الجميع للمشاركة في الحملة لما فيها من نفع لفئة الأيتام.
يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة تقدم خدماتها للأيتام وأسرهم في شهر رمضان المبارك عبر تقديمها العديد من المشروعات والمبادرات لخدمة الأيتام وأسرهم.