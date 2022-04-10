"أيتام جدة" توزع أكثر من 685 سلة غذائية للأيتام وأسرهم لتخفيف أعباء رمضان

من جانب آخر، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد بن عبد الرحيم ناقرو، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية في انطلاق مبادراتها في شهر رمضان المبارك، تأتي ضمن حملة الكفالة الرمضانية التي تنفذها خلال الشهر الفضيل بالشراكة مع "بنك البلاد" و"بدجت العطاء" و"بندة" لتحقيق المسؤولية المجتمعية وتلبية احتياجات الأسر في الشهر الكريم.