"الصبان": لغة "الشجب" من المجتمع الدولي لم تعد مجديةً مع تعريض الحوثيين أمن الطاقة العالمي للخطر

واختتم قائلاً: "لكن ليس في أيدينا حيلة إذا هوجمت المملكة من قبل الحوثيين، فهذا حتماً سيؤدي لنتيجة واحدة وهي أن الإمدادات السعودية من النفط ستتأثر وقد تنقطع وقد تأخذ وقتاً طويلاً حتى تعود كما كانت عليه، نتيجة إهمال الدول الغربية بالذات، والأمم المتحدة في تبنّي إجراءات فعّالة تجاه إيران والحوثيين، وأرجو أن يكون هنالك استيعاب لرسالة المملكة".