أين الدفعات؟.. مستفيدو "البناء الذاتي" بحائل: نعاني والحل تدخل "المركزي"

طالَب مستفيدو قرض "البناء الذاتي- المدعوم" بحائل، البنك المركزي، بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع تأخير أحد المصارف بالمنطقة لدفعات بناء منازلهم، مؤكدين أنهم حققوا شرط استحقاق الدفعة المتمثل في شرط الصرف المنصوص عليه في جدول العقد، والذي ينص على أن الدفعة الثانية "تُصرف للعميل عند الانتهاء من صب أعمدة الدور الأرضي"؛ فيما يطالبهم البنك حاليًا بتنفيذ شرط الدفعة الثالثة "الذي يقتضي صب سقف الدور الأرضي" لصرف مبلغ الدفعة الثانية لهم.