أين الدفعات؟.. مستفيدو "البناء الذاتي" بحائل: نعاني والحل تدخل "المركزي"

طالَب مستفيدو قرض "البناء الذاتي- المدعوم" بحائل، البنك المركزي، بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع تأخير أحد المصارف بالمنطقة لدفعات بناء منازلهم، مؤكدين أنهم حققوا شرط استحقاق الدفعة المتمثل في شرط الصرف المنصوص عليه في جدول العقد، والذي ينص على أن الدفعة الثانية "تُصرف للعميل عند الانتهاء من صب أعمدة الدور الأرضي"؛ فيما يطالبهم البنك حاليًا بتنفيذ شرط الدفعة الثالثة "الذي يقتضي صب سقف الدور الأرضي" لصرف مبلغ الدفعة الثانية لهم.
وأوضح المتضررون لـ"سبق" أن عدم صرف الدفعات كلّفهم تأخير تنفيذ العمل، وكذلك تأخير المقاول الذي ارتبط معهم بعقد محدد الأيام لإنجاز العمل، والذي قد يتطلب أيضًا تغيير المقاول لارتباط المقاول الحالي بعقود مع آخرين تبدأ من نهاية عقده معهم.
وأكد بعض المستفيدين، أن البنك جعلهم سلعة في أيدي الممولين الذين يوفرون لهم دفعة البنك بأرباح قد تصل إلى ٥٠٪؛ مما يخالف توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل التسهيلات والدعم لمستحقي الدعم لبناء بيت العمر.
وطالب المستفيدون البنكَ المركزي بالتدخل وإلزام البنك بصرف مستحقاتهم وفق الجدول المتفق عليه بالعقد، وأن يتم صرف الدفعات عند انتهاء من تنفيذ ما قبلها من مرحلة.
"سبق" تحتفظ بأرقام شكاوى المستفيدين الخاصة بالبنك، وبأرقام شكواهم للبنك المركزي.