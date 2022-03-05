إتاحة الزيارات للمرضى المنومين بمستشفيات مكة.. ومنع غير المحصنين

علمت "سبق" أن الجهات الصحية بمكة المكرمة، ألغت العمل بقرار تعليق الزيارات للمرضى المنومين في مستشفيات العاصمة المقدسة؛ بعد تعليقها بسبب تزايد حالات فيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين.
وأشارت المعلومات إلى أن التجمع الصحي بمكة شدد على استمرار الالتزام بلبس الكمامة داخل المنشآت الصحية، والتأكيد على التحقق من حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، واستقبال المرضى، وتقديم الخدمة الصحية لهم بغض النظر عن حالة التحصين.
وقد تم منع دخول زوار المرضى والموظفين غير المحصنين؛ فيما تمت إتاحة الزيارات للمرضى بأقسام التنويم والعناية المركزة، بعد تعليقها قرابة شهرين بسبب تزايد حالات كورونا.
وشدد التجمع على منع الزيارات للحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.
وعلى صعيد متصل، سجلت العاصمة المقدسة اليوم، أدنى معدل في الإصابات اليومية المعلن عنها من قِبَل وزارة الصحة؛ حيث سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.