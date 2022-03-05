إتاحة الزيارات للمرضى المنومين بمستشفيات مكة.. ومنع غير المحصنين

وأشارت المعلومات إلى أن التجمع الصحي بمكة شدد على استمرار الالتزام بلبس الكمامة داخل المنشآت الصحية، والتأكيد على التحقق من حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، واستقبال المرضى، وتقديم الخدمة الصحية لهم بغض النظر عن حالة التحصين.