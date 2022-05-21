"إتقان العقارية" تُطلق حملتها التسويقية للبيع المباشر لأراضي اليرموك بالرياض

وأوضح رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن أراضي اليرموك تتميز بموقعها الإستراتيجي، حيث تقع ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية، ومساحات متناسقة وبيئة سكنية هادئة ومريحة، وهو ما يوفر فرصاً تجارية وخدمية متنوعة، كما تتميز بالطلب العالي على السكن.