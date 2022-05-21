"إتقان العقارية" تُطلق حملتها التسويقية للبيع المباشر لأراضي اليرموك بالرياض

أطلقت "إتقان العقارية"، اليوم، الحملة التسويقية للبيع المباشر لأراضي اليرموك الواقعة بطريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بالعاصمة الرياض، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بـ 24,070 متراً مربعاً، وتضم 14 قطعة تجارية، و10 قطع سكنية، حيث يتميز المخطط بتوفير كافة الخدمات، ما يشكل فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن أراضي اليرموك تتميز بموقعها الإستراتيجي، حيث تقع ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية، ومساحات متناسقة وبيئة سكنية هادئة ومريحة، وهو ما يوفر فرصاً تجارية وخدمية متنوعة، كما تتميز بالطلب العالي على السكن.
وأضاف "الرشيد"، أن الأراضي تتميز بوقوعها بالقرب من عدد من معالم الرياض، منها: مطار الملك خالد بـ 24 كم، ومحطة قطار سار بـ 11 كم، وجامعة الإمام محمد بن سعود 6 كم، ومحطة المترو بـ 400 متر، وأطياف مول بـ 30 متراً، والحمراء مول بـ 3.2 كم، وغرناطة مول بـ 6 كم.
وِأشار إلى أن الأراضي متنوّعة المساحات والأطوال وتتمتع باستواء سطح الأراضي وصلابتها مما يسهل عملية البناء والاستثمار، إلى جانب تميزها باستقلال كل قطعة منها بصك إلكتروني محدّث وجاهز للإفراغ، كما يتوافر في الحي كافة خدمات البنية التحتية الأساسية من المياه والشوارع والكهرباء والإنارة والإنترنت.
وبين "الرشيد"، أن قطع أراضي اليرموك تتيح إمكانية البناء حسب محفزات نظام البناء إلى خمسة أدوار ضمن نطاق 800م لسبع قطع، كما تتيح بناء سبعة أدوار ضمن نطاق 400م لعدد خمس قطع، وتعد أراضي اليرموك فرصة استثمارية في حي حيوي ونشط.
ودعت "إتقان العقارية"، المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء للمنتج العقاري المميز، إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0500106030)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.