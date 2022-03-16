"إتقان العقارية" تنجح في تنظيم المرحلة الأولى لمزاد جوهرة أبحر بحضور 2000 متنافس

أعلن تحالف شركتَيْ إتقان العقارية والدال للخدمات العقارية نجاحه في تنظيم المزاد العلني لمخطط جوهرة أبحر الواقع في أبحر الشمالية بمدينة جدة، وذلك عبر بيع نصف المخطط بالمزاد العلني كمرحلة أولى، بمشاركة أكثر من 2000 مستثمر ومواطن، تنافسوا على الأراضي المطروحة كافة، وقد قاربت مبيعاته (860) مليون ريال سعودي.
وتفصيلاً، تم خلال المزاد العلني بيع الأراضي المطروحة كافة، وتوظيف التقنيات بالمزايدة عن بُعد عبر برنامج الزووم، والربط المباشر مع مقر الشركة في مدينة الرياض وقنوات إتقان العقارية بالتواصل الاجتماعي، بحضور كثيف بقاعة مركز جدة للمنتديات والفعاليات. وتم بيع نصف المخطط كمرحلة أولى في غضون ساعات قليلة، وذلك عبر بيع 215 قطعة سكنية و52 قطعة تجارية من المخطط الذي تبلغ مساحته الإجمالية مليون متر مربع، ويعد من المخططات النموذجية والمميزة بمدينة جدة عروس المصايف وبوابة الحرمين الشريفين.
ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة تحالف شركتَي إتقان والدال العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن البلكات والقِطع التي تم بيعها كانت -ولله الحمد- بحضور 2.000 مستثمر ومواطن، وتسجيل أكثر من 1.000 مزايد، تم استيفاؤهم شروط الدخول للمزاد بوقت مبكر. مبينًا أن الأسعار كانت مميزة، وتفاوتت بين 4.600 ريال للمتر التجاري و2.200 للمتر السكني لقطع المخطط الذي يعد أحد أهم الأحياء في أبحر الشمالية الوفيرة بالخدمات، وتعد منطقة جذب السكان التي تشتهر بالتنظيم العالي في البنية التحتية واكتمال الخدمات.
وقدَّم رئيس مجلس تحالف شركتَي إتقان والدال العقارية التهنئة لمن حالفهم الحظ في شراء المنتجات العقارية لمخطط جوهرة أبحر، الذي يعد من الفرص الاستثمارية والسكنية المتميزة بموقعه الاستراتيجي، كما قدّم شكره وتقديره لأبناء محمد السعد العجلان المالك والمطور للمخطط على ثقتهم ودعمهم لتحالف شركتَي إتقان والدال العقارية في إسناد إدارة المزاد المتميز.
وقدم "الرشيد" شكره لفريق العمل كافة بإتقان على التعاون والتألق في الإدارة والتنظيم، وجميع مَن حضر وشارك من المستثمرين والمواطنين.
بدوره، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة أبناء محمد السعد العجلان، الشيخ عبدالعزيز بن محمد العجلان، أن نجاح المرحلة الأولى لمزاد جوهرة أبحر يجسد ثقة المستثمرين السعوديين في السوق العقاري، الذي يعد نواة للاستثمار الآمن بالسعودية.. مبينًا أن الإقبال الذي شهده المزاد، والأسعار التي تمت في صفقات البيع للقطع والبلكات كافة بالمخطط، تؤكد تميُّز مدينة جدة بوابة الحرمين، ووجهة الاستثمار الواعد.
وشكر "عبدالعزيز العجلان" تحالف شركتَي إتقان والدال العقارية المسوِّق الحصري للمزاد على جهودهم وتميُّزهم في إدارة وتنظيم المزاد، واستخدام التقنية، وتهيئة الأجواء، والإعداد للحملات التسويقية والفنية والإدارية للمزاد الذي يُعد من أكثر المزادات تميُّزًا على مستوى السعودية.