"إتقان العقارية" تنجح في تنظيم المرحلة الأولى لمزاد جوهرة أبحر بحضور 2000 متنافس

ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة تحالف شركتَي إتقان والدال العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن البلكات والقِطع التي تم بيعها كانت -ولله الحمد- بحضور 2.000 مستثمر ومواطن، وتسجيل أكثر من 1.000 مزايد، تم استيفاؤهم شروط الدخول للمزاد بوقت مبكر. مبينًا أن الأسعار كانت مميزة، وتفاوتت بين 4.600 ريال للمتر التجاري و2.200 للمتر السكني لقطع المخطط الذي يعد أحد أهم الأحياء في أبحر الشمالية الوفيرة بالخدمات، وتعد منطقة جذب السكان التي تشتهر بالتنظيم العالي في البنية التحتية واكتمال الخدمات.