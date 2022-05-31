تحت شعار (المدينة المنورة وجهتك بشوق) إتقان العقارية وإتقان الأولى العقارية تطلقان حملتهما التسويقية لمزاد (أفانين طيبة) بالمدينة المنورة

وبين "الرشيد" أن شروط المزايدة بالمزاد هي الحضور الشخصي للمشتري أو الوكيل الشرعي له, وإحضار شيك مصدق باسم (شركة إتقان العقارية) بقيمة مائتي ألف ريال , ويعتبر الشيك جزء من قيمة العقار لمن يرسو عليه المزاد ولا يحق له استرداده, ويلزم المشتري السداد خلال 10 أيام عمل, وفي حال تخلف من رسى عليه المزاد عن توقيع عقد البيع أو دفع باقي الثمن, أو الحضور للإفراغ خلال الفترة المحددة ومدتها (10) أيام، يعاد إقامة المزاد على العقار على حسابه الخاص، ويتحمل كافة التكاليف.