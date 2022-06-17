"إتقان" و"مصادر" تحصدان 327 مليون ريال بمعروضات متنوعة في مزاد "أفانين طيبة"

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة "إتقان" عبدالعزيز بن فهد الرشيد: إن النجاح الذي تحقق نتيجة الميزات التي تتمتع بها العقارات المعروضة، وكذلك المنطقة الجغرافية في قلب المدينة المنورة النابض، وبعضها بالمنطقة المركزية التي تعتبر منطقة جذب سياحي ديني، ومقصدًا لملايين المسلمين حول العالم؛ لاحتضانها ثاني الحرمين الشريفين، وهي محل اهتمام وعناية القيادة الكريمة، التي تجلت بزيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الأخيرة، وإعلان مشاريع ضخمة، منها إطلاق أكبر توسعة تاريخية لمسجد قباء تزامنًا مع مستهدفات الرؤية.