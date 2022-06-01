إتلاف أكثر من 870 كجم من أحشاء الأغنام الفاسدة قبل توزيعها بمطاعم الطائف

أتلفت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "بلدية السيل الكبير"، 173 كيسًا مليئة بأحشاء ومصران الأغنام مجهولة المصدر، كُل كيس منها يتراوح وزنه بين 5 و6 كيلوجرامات، بعد أن كانت بداخل مركبة نقل من نوع برادة، تمّ ضبطها واستيقافها من قِبل الجهات المختصة، ومن ثم تسليمها للأمانة.