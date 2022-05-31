إتمام طرح 5 ملايين سهم عادي تمثل 10% من أسهم "لدن للاستثمار"

جدير بالذكر أن "لدن للاستثمار" تعمل في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بداية من التصميم وأعمال المقاولات والتشييد والبناء، إلى خدمات تقنية الهندسة الكهربائية والميكانيكية، مدعومةً بشركة متخصصة لتحقيق معايير الاستدامة المتكاملة، وشركة متخصصة في استيراد المواد والمستلزمات الأساسية لأعمال التطوير العقاري، مع توفير التقنيات ومستلزمات التطوير والبناء والتشييد: حلول التكييف ومكافحة الحريق- واجهات المباني وألواح الألمنيوم- قوالب الخرسانة المعزولة عالية الكفاءة- الحوائط مسبقة الصنع ICF من خلال مجموعة من المصانع المتخصصة، وتملك أيضاً شركة متخصصة في إدارة المرافق (التشغيل والصيانة) والحراسات الأمنية المدنية للمجمعات السكنية والتجارية.