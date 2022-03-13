"إتمام" ينهي اعتماد 8.8 ملايين م2 في "مدينة الورود"

سلّم مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" شهادة اعتماد 8.8 ملايين م2 ضمن مخطط مدينة الورود بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف، وذلك بعد الاعتماد الابتدائي والنهائي للمخطط لإتاحة بيع الأراضي على الخارطة قبل تطويرها، حيث سلم الاعتماد اليوم، في حفل حضره وكيل أمين محافظة الطائف للتنمية والتعمير المهندس ماجد حسين الحميدي، ومساعد المدير العام لمركز خدمات المطورين "إتمام" للعمليات المهندس تامر غازي مختار.