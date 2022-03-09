"إثراء" يؤهّل أول فريق سعودي للفورمولا1 في المدارس

احتضن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، 25 طالبًا وطالبةً خلال استعدادهم لخوض التصفيات النهائية لبرنامج الفورمولا1 في المدارس؛ سعيًا منه لتشجيع الشباب المبتكرين لقيادة مستقبل الصناعات الإبداعية في المملكة.

وأمضى الطلاب نحو خمسة أسابيع تدريبية؛ استعدادًا للمشاركة بنهائيات الفورمولا1 في المدارس بالمملكة المتحدّة، والتي تقام في 10 يوليو المقبل.