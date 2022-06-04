"إثراء" يبحث تطوير المشاريع السينمائية مع "الأفلام" و"نيوم" و"صندوق التنمية الثقافي"

من جانبه، قال المدير العام لقطاعات الإعلام والترفيه والثقافة من شركة نيوم واين بورغ خلال الجلسة التي أدارها محمد الفرج: نيوم تعمل حاليًا على رفع برامج التدريب والتطوير لتهيئة الكفاءات والموهوبين من الشباب لتلبية احتياج السوق المحلي، بما يقود صناعة السينما إلى المنافسة العالمية، بهدف إرساء السينما كقطاع استثماري واعد داخل المملكة، لاسيما أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا في ظل توفر أوجه الدعم والتعاون بين الجهات التي باتت تنّفذ أعمالها بمنظومة تكاملية.