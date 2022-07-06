"إثراء" يستلهم برامجه في عيد الأضحى المبارك من جماليات الحرم المكي

ويقدم المركز سلسلة برامج وفعاليات معايدة لجمهوره على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو 2022، الموافق 11 إلى 13 محرم 1444هـ، يجوب من خلالها الزوّار منطقة الحرمين الشريفين، مرورًا بتفاصيل ثرية ككسوة الكعبة وسوق مكة إلى جانب تجارب تفاعلية، منها "رحلة شبه الجزيرة العربية" وأخرى موسيقية مع حفل للفنّان حمود الخضر يشدو به أروع أغنياته.