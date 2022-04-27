"إثراء" يعايد زوّاره من خلال باقة فعاليات متنوعة

واستكمالًا لحزمة البرامج التي أعدّها "إثراء" خصيصًا لعيد الفطر؛ فإنّ برنامج "كورال العيد" يستهدف العائلات لصُنع موسيقى مختلفة، كما تصاحبه فرصة استحداث وصلات غنائية جماعية، إلى جانب الإعلان عن "لحظة العيد" التي يرافقها عرض عالمي مميّز يُعرض للمرة الأولى في حدائق إثراء، حيث ستجوب بها عربات مليئة بالقصص والألعاب مع أنغام الموسيقى الممزوجة بعبق الماضي الذي يعكس الثقافة المتجذّرة والتاريخ الأصيل.