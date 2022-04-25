"إثراء" يُوقّع مذكرة تفاهم مع دار الفنون الإسلامية.. لإطلاق معرض الهجرة

وذكر المهندس الراشد أن المذكرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات والروابط الثقافية ولجلب أفضل مجموعات الفن الإسلامي إلى (إثراء)، عبر إعارة العديد من القطع المهمة للمعرض (الهجرة: على خُطى الرسول ﷺ)، بما في ذلك العديد من المنسوجات والمقتنيات التي تعود لحقب تاريخية مهمة من المدينة المنورة تهدف إلى إثراء تجربة الزائر.