إثر جولتهم على موسم جدة.. إعلاميون خليجيون وعرب يشيدون بتطور صناعة الترفيه في المملكة

من جهة أخرى، أكد حسين البدوي من صحيفة الوطن المصرية، أن التطور الكبير والسريع الذي تشهده المملكة وتحديدًا جدة، واضح وفارق، موضحًا أنه زار جدة قبل جائحة كورونا ولكن خلال هذه الزيارة لمس تطورًا كبيرًا منذ الوصول إلى المطار، وقال:"أتوقع أن تحقق المملكة رؤية 2030 قبل حلولها، نظرًا للتطور السريع الذي نلمسه".