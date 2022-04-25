"إجازة الفطر" و"عمرة العشر" يضاعفان أسعار تذاكر الطيران في المملكة.. والكويت الأرخص خليجيًا

وأشارت بيانات مواقع الحجوزات وشركات الطيران إلى ثبات أسعار التذاكر حتى الأيام الأخيرة من شهر إبريل 2022، لتبدأ في الارتفاع بنسب متفاوتة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الأسبوع الأخير من إبريل والأسبوع الأول من مايو.