"إجازة الفطر" و"عمرة العشر" يضاعفان أسعار تذاكر الطيران في المملكة.. والكويت الأرخص خليجيًا
شهدت أسعار تذاكر الطيران المحلية والدولية بالمملكة ارتفاعًا كبيرًا في هذه الأيام، وأرجع مختصون الأسباب إلى إجازة العشر الأواخر من رمضان وإلى إجازة عيد الفطر.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار التذاكر في الارتفاع حسب الوجهة وشركة الطيران والارتفاع في كل من الدرجات السياحية والأعمال والأولى، حيث رفعت شركات الطيران الاقتصادية التي تعرف بشركات الطيران منخفضة التكلفة من أسعار تذاكر الطيران في الاتجاهين خلال أيام إجازة عيد الفطر.
وأشارت بيانات مواقع الحجوزات وشركات الطيران إلى ثبات أسعار التذاكر حتى الأيام الأخيرة من شهر إبريل 2022، لتبدأ في الارتفاع بنسب متفاوتة لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال الأسبوع الأخير من إبريل والأسبوع الأول من مايو.
أسعار التذاكر المحلية
تصدرت مدينة جدة ارتفاع الأسعار بالنسبة لتذاكر الطيران حتى وصلت إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي من الرياض في الاتجاهين للدرجة الاقتصادية، ثم جاءت المدينة المنورة في المركز الثاني بقيمة التذكرة 2500 ريال سعودي من الرياض في الاتجاهين للدرجة الاقتصادية.
بعض أسعار الوجهات العربية
- جاءت القاهرة الأرخص ووصلت التذكرة إلى 1200 ريال في الاتجاهين
- دبي وصلت أسعار التذاكر إليها 2000 ريال في الاتجاهين
- عمان وصلت التذكرة إلى 2000 ريال في الاتجاهين
- الدار البيضاء وصل سعر التذكرة إلى 2800 في الاتجاهين
بعض أسعار الوجهات الأجنبية
- جورجيا وصلت تذاكر تبليسي إلى 3000 ريال في الاتجاهين
- آذربيجان وصلت التذاكر إلى 2000 ريال في الاتجاهين
- بانكوك وصلت التذاكر إلى 2400 ريال في الاتجاهين
بالنسبة لأسعار التذاكر وحسب الأسعار المعلنة تأتي الكويت على رأس دول مجلس التعاون في أسعار التذاكر إلى الوجهات الخارجية بالنسبة للناقلات الوطنية وهي الأقل ثم دبي ثم البحرين.