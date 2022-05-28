إجازتهم الصيفية 59 يومًا.. الطلاب ومعلموهم يستأنفون الدراسة غدًا لبقية الفصل الثالث

يستأنف الطلاب والطالبات ومعلموهم غدًا الأحد 28 شوال الجاري، الدراسة لما تبقى من الفصل الدراسي الثالث والأخير لهذا العام الدراسي؛ وذلك بعد استمتاعهم بإجازة نهاية أسبوع طويلة امتدت 4 أيام "الأربعاء والخميس والجمعة والسبت".
ويدرس الطلاب 13 يومًا دراسيًّا حتى الثلاثاء 15 من شهر ذي القعدة المقبل؛ حيث تبدأ آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة لهذا العام، يومي الأربعاء والخميس 16- 17 ذو القعدة الموافق 15- 16 يونيو المقبل.
وتنطلق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث الأحد 20 ذي القعدة الموافق 19 يونيو المقبل؛ حيث يفصل أسبوع الاختبارات بينهم وبين بداية إجازة نهاية العام الدراسي الحالي التي تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الأول من شهر ذي الحجة الموافق 30 من شهر يونيو 2022.
ويستمتع الطلاب والطالبات ومعلموهم بإجازة صيفية تستمر 59 يومًا تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الأول من شهر ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022، وتنتهي بنهاية يوم السبت 29 محرم 1444 الموافق 27 أغسطس 2022؛ حيث ينطلق العام الدراسي الجديد 1444/2023 يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022.
وطبّقت وزارة التعليم لأول مرة هذا العام 1443/ 2022 التقويم الدراسي الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء بتاريخ 13 شوال 1442، والمتضمن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، والذي يشمل 39 أسبوعًا دراسيًّا بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل دراسي.