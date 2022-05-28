إجازتهم الصيفية 59 يومًا.. الطلاب ومعلموهم يستأنفون الدراسة غدًا لبقية الفصل الثالث

ويستمتع الطلاب والطالبات ومعلموهم بإجازة صيفية تستمر 59 يومًا تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الأول من شهر ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022، وتنتهي بنهاية يوم السبت 29 محرم 1444 الموافق 27 أغسطس 2022؛ حيث ينطلق العام الدراسي الجديد 1444/2023 يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022.