إجراءات "المركزي" تقطع الطريق على لصوص "الاحتيال الرقمي"

وأشار إلى أن "الوعي ضعيف ويمكن أن يدخل رابطاً ويثق، لكن لماذا نشاهد حالات الاحتيال بالبنوك فقط، لماذا لا نشاهده في المنصات الحكومية والتي تعمل بشكل كامل وذلك بسبب الحماية القوية وسد الثغرات على عكس البنوك ومنصاتها، والتي تحرص على تقديم الخدمة والتسابق عليها دون تحصين تقني، فأتوقع سيتبع هذه التحديثات تعديلات أخرى تلزم البنوك بوضع إجراءات ترفع كفاءة الأمان".