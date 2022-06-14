إجراء 1500 عملية سُمنة ناجحة بمختلف أنواعها في "تخصصي الطائف" منذ نوفمبر 2017

وأضاف : يُمكن تقسيم مسببات السُمنة إلى نوعين رئيسين؛ الأول مُسببات أو أمراض عضوية تدخل بها الخلل الهرموني، وأمراض المخ، وتناول بعض الأدوية مثل الكورتيزون، ومضادات الاكتئاب، ومضادات الحساسية، والهرمونات الذكرية والأنثوية مثل "حبوب منع الحمل"، والثاني : المسببات غير العضوية التي يدخل فيها عدم التوازن بين اكتساب وفقد الطاقة، وأيضًا العادات والتقاليد التي توجد في بعض العائلات كنمط معين للأسرة تتميز بها بالنمط الغذائي وبزيادة حجم الوجبة الغذائية عن الطبيعي.