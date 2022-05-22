محليات

إجراء 43 عملية قلب مفتوح للمرضى الكبار بالقصيم

بمركز الأمير سلطان وخلال الربع الأول من 2022م
إجراء 43 عملية قلب مفتوح للمرضى الكبار بالقصيم
واس
واس

أُجري مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم 43 عملية قلب مفتوح للمرضى الكبار خلال الربع الأول من العام 2022م.

يذكر أنّ مركز الأمير سلطان لطبّ وجراحة القلب بالقصيم ينفّذ في قسم جراحة قلب الأطفال جميع عمليّات معالجة التشوّهات الخلقيّة للقلب لدى الأطفال وحديثي الولادة، بما فيها العمليّات المرحليّة المساعدة والتصحيحيّة النهائيّة، ويعدّ من أهمّ المراكز الطبّيّة المتخصّصة في التدخّلات الجراحيّة للقلب على مستوى المملكة، كما حقّق نجاحًا في عمليّات القلب المفتوح للكبار من مرضى القلب الذين كانوا في حالة حرجة جدًّا قبل تدخّل الكادر الطبّي بمركز القلب.

عملية قلب مفتوح
مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم

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