إجراء 43 عملية قلب مفتوح للمرضى الكبار بالقصيم

يذكر أنّ مركز الأمير سلطان لطبّ وجراحة القلب بالقصيم ينفّذ في قسم جراحة قلب الأطفال جميع عمليّات معالجة التشوّهات الخلقيّة للقلب لدى الأطفال وحديثي الولادة، بما فيها العمليّات المرحليّة المساعدة والتصحيحيّة النهائيّة، ويعدّ من أهمّ المراكز الطبّيّة المتخصّصة في التدخّلات الجراحيّة للقلب على مستوى المملكة، كما حقّق نجاحًا في عمليّات القلب المفتوح للكبار من مرضى القلب الذين كانوا في حالة حرجة جدًّا قبل تدخّل الكادر الطبّي بمركز القلب.