إجمالي أطوالها يفوق الـ 73 ألف كم.. "النقل": نفّذنا فحصاً كاملاً لشبكة الطرق

وتتيح الوزارة لجميع المواطنين المساهمة والمشاركة، عبر رصد وتصوير الملاحظات أو التشوه البصري ورفعها عبر تطبيق 938، حيث تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وتنفيذ حملات دورية لمسح وتقييم جميع شبكات الطرق التابعة لها بشكل مستمر بما يضمن سلامة مستخدميها، وتسهيل التنقل بين جميع مناطق المملكة وفق معايير آمنة ورفيعة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فيما يخص قطاع الطرق بالمملكة، عبر الصعود بها للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع مواصلة ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط شبكات الطرق.