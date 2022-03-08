إجمالي أطوالها يفوق الـ 73 ألف كم.. "النقل": نفّذنا فحصاً كاملاً لشبكة الطرق

كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن نتائج حملة "نحو طرق متميزة آمنة" التي أطلقتها الوزارة في عامها الثاني، والهادفة من خلالها لمسح جميع شبكة الطرق بالمملكة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة على شبكات الطرق خارج النطاق العمراني.
وشارك في الحملة 672 موظفاً و136 طالباً، كما توزّع المشاركون على 224 مركبة، وقاموا بعمليات الفحص والرصد على 112 عقداً من مشاريع الطرق بالمملكة.
وشهدت نتائج الحملة فحص كامل شبكة الطرق التي تفوق إجمالي أطوالها 73 ألف كم بنسبة بلغت 100%، كما تم رصد 4269 ملاحظة عبر تطبيق 938، وفحص 72 محطة لوزن الشاحنات من مجموع 72 محطة لوزن الشاحنات.
وهدفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من خلال إطلاقها حملة "نحو طرق متميزة آمنة"، إلى مسح كامل شبكة الطرق بالمملكة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة على شبكات الطرق خارج النطاق العمراني، إلى جانب الحفاظ على البنية التحتية للطرق، وصناعة التغيير لتحسين جودة الحياة، والحد من التشوه البصري.
وتتيح الوزارة لجميع المواطنين المساهمة والمشاركة، عبر رصد وتصوير الملاحظات أو التشوه البصري ورفعها عبر تطبيق 938، حيث تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة وتنفيذ حملات دورية لمسح وتقييم جميع شبكات الطرق التابعة لها بشكل مستمر بما يضمن سلامة مستخدميها، وتسهيل التنقل بين جميع مناطق المملكة وفق معايير آمنة ورفيعة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فيما يخص قطاع الطرق بالمملكة، عبر الصعود بها للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع مواصلة ريادتها عالمياً في مؤشر ترابط شبكات الطرق.