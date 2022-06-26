إحباط تهريب أكثر من 18 مليون حبة مخدرة و5 آلاف كيلوجرام من المخدرات خلال خمسة أشهر



وأضافت أن العمل التكاملي والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود، أسهما في كشف وإحباط تلك المحاولات، إلى جانب القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مواصلة جهودها عبر منافذها البرية والبحرية والجوية والمضي في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، والعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكل أشكاله وأنواعه؛ تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها ومرتكزاتها، المتمثلة في تعزيز الجانب الأمني، وتحقيق أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.