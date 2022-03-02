إحباط تهريب 547 كيلو جرام حشيش و17 طنًا و666 كيلو جرام قات في جازان وعسير ونجران

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق: جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب (547) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(17) طنًا و(666) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على (51) متهمًا، منهم (31) مواطنًا و(20) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (14) من الجنسية الإثيوبية و(5) من الجنسية اليمنية، و(1) من الجنسية الإريترية، وجرى توقيفهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.