إحباط تهريب 708.910 أقراص أمفيتامين وأكثر من طنين من الحشيش و80 طناً من القات

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكّن الدوريات البرية والبحرية في مناطق: جازان، ونجران، وعسير، والجوف، وتبوك، من إحباط محاولات تهريب (708.910) أقراص من مادة الأمفيتامين المخدر، وطنين و136 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و80 طناً و528 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، والقبض على 120 متهماً، منهم 40 مواطناً، و80 مخالفاً لنظام أمن الحدود: 47 من الجنسية اليمنية، و27 من الجنسية الأثيوبية، و2 من الجنسية الصومالية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسيتين الباكستانية والأردنية، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.