محليات

إحباط محاولات تهريب 760 كيلو جرامًا من الحشيش و45 طن "قات"

والقبض على مهربيها.. عبر الدوريات البرية في جازان ونجران وعسير
إحباط محاولات تهريب 760 كيلو جرامًا من الحشيش و45 طن "قات"
حرس الحدود يحبط محاولات تهريب مادة الحشيش ونبات القات
واس
واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق: (جازان، ونجران، وعسير) من إحباط محاولات تهريب (760) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(45) طنًّا، و(624) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، والقبض على المتورطين في تهريبها وعددهم (61) متهمًا، منهم (41) مواطنًا و(20) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (11) من الجنسية الإثيوبية و(7) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

حرس الحدود
المديرية العامة لحرس الحدود
إحباط تهريب

أخبار قد تعجبك

No stories found.