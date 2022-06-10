إحباط 3 محاولات لتهريب 302,255 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة

وأوضحت الهيئة، أنه عند خضوع عددٍ من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأةً بطرق مختلفة، حيث أوضحت أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها، عثر على (261,630) حبة كبتاجون عثر عليها مخبأةً داخل خزان وقود الشاحنة.