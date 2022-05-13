إحراق عُزل بمكان مغلق.. "الحربي": صمت دولي على إجرام "الحوثي"

وأبان أن ما حدث بصنعاء جريمة مروعة تستدعي التوقف عندها والتحقيق والمحاسبة، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تقاعست عن القيام بدورها، وأضحت غير قادرة على القيام بها، حيث تعامت عن الأعمال التي يقوم بها الحوثيون الذين يأخذون الأطفال من المدارس إلى المتاريس.