"إحسان الناشئة" تستعد لإطلاق مشروع صناعة المنهج القيمي للطفولة المبكرة
تضع "إحسان الناشئة" اللمسات الأخيرة على مشروعها "صناعة المنهج القيمي لمرحلة الطفولة المبكرة"، الذي يأتي بالشراكة مع مؤسسة "عبدالله الراجحي" الخيرية، ويهدف لتنشئة الأطفال بنهج سـوي نفسيًّا وأخلاقيًّا، وتكوين وعيهم وإدراكهم بالطريقة المثلى.
وتريد "إحسان الناشئة" من هذا المشروع، جعل الطفل في عمر مبكر قادرًا على الاعتماد على نفسه، بأداء الأشياء العادية من اللباس والطعام والشراب وغيره مـن الأمـور اليومية، من خلال تدريس منهج قيمي تربوي.
واعتمدت "إحسان الناشئة" في هذا المشروع على مجموعة من الأنشطة القيمية، التي سيراعى فيهـا الأسس التربويـة والـرؤيـة الشـاملة لهذه المرحلة التميزية، وسيتم العمل وفق أساليب التعلم النشط والوسائل الحديثـة المتنوعـة، كما يصـاحـب البرنامج مجموعـةً مـن الأنشـطة والفعاليـات الميدانيـة.
وتم تحديد الشريحة المستهدفة أثناء مرحلة البناء في المختصين والمعنيين، بالإضافة إلى الآباء والأمهات، أما في مرحلة التنفيذ فسوف يشمل البرنامج الأطفال من عمر 7 إلى 9 سنوات.
وبدوره، عدّد رئيس مجلس إدارة إحسان الناشئة الوقفية "جميل بن إبراهيم الغامدي" في حديثه لـ(سبق): أهداف المشروع، التي جاء في مقدمتها نشر ثقافة التربية القيمية لهذه المرحلة المبكرة من الطفولة، والتركيز عليها.
وأكد "الغامدي" أن المنهج القيمي الموضوع، ركّز على صناعة محتوى متكامل، يعزز الإحسان لمرحلة التمييز، من أجل توعية وتدريب الطفل الفائق، على معارف وممارسات تُظهر قيمة الإحسان في نفسه، بجانب تأهيل وتدريب العاملين على هذه المرحلة بشكل محترف ومتزن.
ويأتي المشروع بدعم مباشر من مؤسسة "عبدالله الراجحي" الخيرية، التي رأت في بناء الأطفال منذ سن مبكر نواة للمجتمعات المتطورة، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في إخراج جيل قادر على حمل أعباء المسؤولية في المستقبل.