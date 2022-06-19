"إحسان الناشئة" تستعد لإطلاق مشروع صناعة المنهج القيمي للطفولة المبكرة

وأكد "الغامدي" أن المنهج القيمي الموضوع، ركّز على صناعة محتوى متكامل، يعزز الإحسان لمرحلة التمييز، من أجل توعية وتدريب الطفل الفائق، على معارف وممارسات تُظهر قيمة الإحسان في نفسه، بجانب تأهيل وتدريب العاملين على هذه المرحلة بشكل محترف ومتزن.