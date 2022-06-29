"إحسان" تبدأ في استقبال طلبات الأضاحي

ويتيح البرنامج لمستخدميه الاختيار من بين عدة منتجات، منها الأضحية والهدي خلال موسم الحج، بالإضافة إلى خدمات أخرى؛ مثل: الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.