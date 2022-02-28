"إحسان" تحقّق نجاحات غير مسبوقة.. كلمة السر "دعم القيادة"

تمثل قيادة المملكة الداعم الأول للمبادرات الخيرية، وكذلك التبرعات والمساعدات الإنسانية محليًّا ودوليًّا.

وكان لدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمنصة "إحسان"؛ بالغ الأثر في تمكين المنصة وما وصلت إليه من مستوى عالٍ من الشفافية والسرعة والموثوقية وهو ما أسهم في تحقيقها نجاحات وأرقامًا غير مسبوقة في وقت قصير.

وكانت أولى مبادراتها الحملة الوطنية للعمل الخيري، مستهلّة بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد بقيمة 30 مليون ريال.

وقدّم ولي العهد تبرعًا سخيًّا للمنصة بمبلغ 10 ملايين ريال، انطلاقًا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري.

وجاءت هذه البادرة امتدادًا لسجل ولي العهد الحافل بعطاءات خيرية وإنسانية كثيرة لها بالغ الأثر، منها تقديم التبرعات لرعاية المرابطين وأسرهم، وسجناء المطالبات المالية، والمعسرين والمقبلين على الزواج.

ودعم ولي العهد قطاع الإسكان ومجال تطوير المساجد، مما أسهم في تدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتأمين متطلبات الفئات الأشد احتياجًا.

واستكمل الدعم عبر منصة "إحسان" التي أسهمت في تنظيم وتمكين العمل الخيري بمجالاته الاجتماعية والغذائية والصحية والسكنية والتعليمية والاقتصادية والإغاثية وغيرها.