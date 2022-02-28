"إحسان".. مسيرة الخير والنماء تتواصل بدعم خادم الحرمين وولي العهد

تنطلق منصة "إحسان" للعمل الخيري من منطلق إنساني وضعت قواعده القيادة السعودية؛ بهدف تمكين المُحسنين من دعم الأعمال الخيرية بأقصر وقت، وأعلى جودة وكفاءة، وفق حوكمة قوية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الذي يحفظ كرامتهم.

يشير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) إلى ذلك المنطلق الإنساني للقيادة، قائلاً: "إن ما يميز هذه البلاد هو حرص قادتها على الخير والتشجيع عليه، وما نراه من مؤسسات خيرية في مختلف المجالات، سواء التي تحمل أسماء ملوك هذه البلاد، أو سواها إلا جانب من الجوانب المشرقة لبلادنا".

ويؤكد على أهمية القطاع غير الربحي، الذي تمثله "إحسان" سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقوله: "نحن ننظر إلى القطاع غير الربحي بأنه قطاع مهم في دعم مسيرة التعليم ومسيرة الثقافة وفي قطاع الصحة وفي القطاع البحثي، وسوف نعتمد على القطاع غير الربحي بشكل رئيس جداً".

وانعكس ذلك الاهتمام من القيادة بالعمل الخيري والإنساني على مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالتبرع بمبلغ 20 مليون ريال، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بـ10 ملايين ريال في بدايات عمل المنصة، وكانطلاقة كبرى لها.

وقد تجلى الدعم اللامحدود، وما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالعمل الخيري، وما تحظى به المنصة من اهتمام الأمير محمد بن سلمان في احتفاء "إحسان" بالمحسنين عبر إقامة حفل تكريمي بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من مسؤولي الجهات الإشرافية للمنصة، الأمر الذي له أبلغ الأثر، ويُعظّم أثر القطاع الخيري بالمملكة في الفئات المحتاجة، حيث تسعى المنصة إلى تعزيز قيم التكاتف، وعمل الخير عبر خدماتها وبرامجها ومبادراتها؛ ومنها تقديم الشكر لكل من تبرع وساهم في توسيع أثر المنصة في مجالات الخير والمستفيدين منها.

أرقام "إحسان" ومميزاتها

وتتحدث أرقام المنصة الخيرية عن نفسها، إذ يزيد عدد المستفيدين من خدماتها عن 3 ملايين، فيما بلغت إجمالي التبرعات نحو مليار و320 مليون ريال، بينما وصلت عدد عمليات التبرع من أهل الخير إلى نحو 19 مليون عملية.

وتتمتع المنصة بعددٍ من المزايا، ومنها سهولة عملية التبرع في أي وقت وأي مكان، كما تتنوع مجالات وفرص التبرع لتغطي الكثير من جوانب العمل الخيري، فضلاً عن ذلك تتمتع المنصة بدرجة شفافية عالية، وتستخدم أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والمالية، ومن بينها تزويد المتبرعين بتقارير تعكس أثر تبرعاتهم.

ومن بين مزايا المنصة، اعتمادها على أعلى المعايير التقنية في أمن المعلومات لتوفير الأمان للمتبرعين، كما توفر خيارات متعددة لتسريع عملية التبرع، أهمها خاصية التبرع السريع.

وتعمل "إحسان" وفق حوكمة قوية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الذي يحفظ كرامتهم؛ حيث تعمل اللجنة الإشرافية والمكونة من أحد عشر جهة حكومية إشرافية على المنصة بتنظيم عمل المنصة، والإشراف عليها، والتحقق من حوكمة جميع الأنظمة والعمليات والرقابة عليها.