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"إحسان".. موثوقية وتحوّلٌ رقمي في التكافل الاجتماعي

شفافية وحوكمة تقف خلفها أجهزة حكومية
"إحسان".. موثوقية وتحوّلٌ رقمي في التكافل الاجتماعي
بدر العتيبي
بدر العتيبي

يُمثّل إعلان الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" ، جهود القيادة لقطاع الطيران الثالث الذي يعد أهم مقاطع الفيديو ، فالهدف استدامة هذا وإضفاء وشفاء والشفافية فلم ، تعد أموال المتبرعين سراً ، فالمحسن الذي يقرأ المزيد ماله عبر "إحسان" سيعرف أين ذهب ومَن استفاد منه.

وكسبت المنصة ثقة مَن يجودون بأموالهم على المحتاجين وكفالة اليتيم أو ذوي الفاقة والديون ، فأوجه الخير ومسالكه وخيارات مفتوحة للمتطلبات عبر "إحسان" ، ففك الكربات وخلق ظروف المعسورين هو مبدأ السعوديين ، خاصة في شهر الخير حتى استقبلت المنصة ما يزيد مليار و ٤٥ مليوناً ، مثلث ٢٢ مليون عملية تبرع ، استفاد منها أكثر من ٤ ملايين من الجنسين.

العلامة التجارية في الصورة منظومة متكاملة خلفها أجهزة وأفراد ، معها المملكة العربية السعودية ، التكافل الاجتماعي.

هذا بفضل الله ، وعبدالرحمن ، وصالح ، والرئيس مجلس الهيئة السعودية ، وذكاء ، وارجع ، وكذلك.

منصة إحسان
التكافل الاجتماعي
الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري

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