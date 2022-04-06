"إحسان".. موثوقية وتحوّلٌ رقمي في التكافل الاجتماعي

وكسبت المنصة ثقة مَن يجودون بأموالهم على المحتاجين وكفالة اليتيم أو ذوي الفاقة والديون ، فأوجه الخير ومسالكه وخيارات مفتوحة للمتطلبات عبر "إحسان" ، ففك الكربات وخلق ظروف المعسورين هو مبدأ السعوديين ، خاصة في شهر الخير حتى استقبلت المنصة ما يزيد مليار و ٤٥ مليوناً ، مثلث ٢٢ مليون عملية تبرع ، استفاد منها أكثر من ٤ ملايين من الجنسين.