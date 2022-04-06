"إحسان".. موثوقية وتحوّلٌ رقمي في التكافل الاجتماعي

يُمثّل إعلان الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري عبر منصة "إحسان" ، جهود القيادة لقطاع الطيران الثالث الذي يعد أهم مقاطع الفيديو ، فالهدف استدامة هذا وإضفاء وشفاء والشفافية فلم ، تعد أموال المتبرعين سراً ، فالمحسن الذي يقرأ المزيد ماله عبر "إحسان" سيعرف أين ذهب ومَن استفاد منه.
وكسبت المنصة ثقة مَن يجودون بأموالهم على المحتاجين وكفالة اليتيم أو ذوي الفاقة والديون ، فأوجه الخير ومسالكه وخيارات مفتوحة للمتطلبات عبر "إحسان" ، ففك الكربات وخلق ظروف المعسورين هو مبدأ السعوديين ، خاصة في شهر الخير حتى استقبلت المنصة ما يزيد مليار و ٤٥ مليوناً ، مثلث ٢٢ مليون عملية تبرع ، استفاد منها أكثر من ٤ ملايين من الجنسين.
العلامة التجارية في الصورة منظومة متكاملة خلفها أجهزة وأفراد ، معها المملكة العربية السعودية ، التكافل الاجتماعي.
هذا بفضل الله ، وعبدالرحمن ، وصالح ، والرئيس مجلس الهيئة السعودية ، وذكاء ، وارجع ، وكذلك.