إحصائيات حديثة تحذر: 40 مليار ريال حجم الهدر الغذائي في المملكة

كشفت إحصائيات رسمية حديثة عن وصول حجم الهدر الغذائي في المملكة لنحو 40 مليار ريال.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الهدر الغذائي ورمي كميات كبيرة من الغذاء في النفايات له تأثير سلبي على الأمن الغذائي، كما يؤثر على اقتصاديات الدول وميزانيتها.
وكشف الوزير "الحقيل" عن بلوغ حجم الهدر الغذائي في المملكة نحو 40 مليار ريال، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة معالجته بطرق عدة، أهمها تفعيل دور القطاع الثالث المختص بالاستفادة من هذا الهدر بشكل إيجابي.
وأكد "الحقيل" خلال تدشين المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة، التي تستهدف الحد من الهدر الغذائي في مختلف مناطق المملكة السعي لإيجاد كيان قانوني مستدام؛ لتعظيم المشاركة المجتمعية في الحلول الهادفة للحد من الهدر الغذائي، حيث سيكون دور المؤسسة دعم توجيه القطاع الثالث، لتولي المهام المتوقعة منه في مجال حفظ النعمة بالشكل الأمثل، وذلك عبر توفير الدعم المالي والمعرفي واللوجستي وغيره، والاستفادة من الخبرات المتوفرة والتجارب العالمية الناجحة".
وبيّن "الحقيل" أهمية حفظ النعم وعدم الإسراف بها، التزاماً بما حثتنا عليه تعاليم ديننا الإسلامي، متطلّعاً لإسهام المؤسسة في استدامة النعم في هذه البلاد المباركة.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قد دشنا، المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة، التي تستهدف الحد من الهدر الغذائي في مختلف مناطق المملكة.