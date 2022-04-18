إحصائيات حديثة تحذر: 40 مليار ريال حجم الهدر الغذائي في المملكة

وفي هذا الإطار، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن الهدر الغذائي ورمي كميات كبيرة من الغذاء في النفايات له تأثير سلبي على الأمن الغذائي، كما يؤثر على اقتصاديات الدول وميزانيتها.