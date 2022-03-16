إحصائية للمعتمرين القادمين للمدينة المنورة من خارج المملكة.. 531546 عن طريق الجو و40069 براً و72 بحراً

وكشف التقرير عن إجمالي قدوم ومغادرة المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، حيث بلغ عدد القادمين 356.925 بمعدل يومي 6.860 معتمرًا، فيما بلغ عدد المغادرين 211.278 بمعدل يومي 2.506 معتمرين، مبينًا التقرير إجمالي عدد المعتمرين والبالغ 571.687 وعدد التأشيرات الصادر والبالغة 632.712 تأشيرة.