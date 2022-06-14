"إحكام" تنفي شائعات بيع الأراضي على أصحاب طلبات التملك

وحول التساؤلات عن إعفاء المصورات الجوية لطلبات المتقدمين التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية على (2500م2)، والزراعية على(5000م2)، ما إذا كان يعني إلغاء شرط إحياء العقار قبل تاريخ 1387/11/9هـ أوضحت أنه نصت الفقرة (3) من المادة الرابعة من قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن من شروط قبول الطلب أن يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 وتاريخ 1387/11/9هـ، وحول إمكانية التعديل على الطلبات المكتملة قالت إنه في حال وجود نواقص يتم إفادة صاحب الطلب لاستكمال النواقص والتعديل.